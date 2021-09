Fußball-Verbandsliga : Güstrower SC kommt um Favoritenrolle nicht herum

Am sechsten Spieltag der Fußball-Verbandsliga gastiert der Güstrower SC beim Tabellenvorletzten SV Waren.

Güstrow | Nach einem Blick auf die Tabelle kommen die Verbandsliga-Fußballer des Güstrower SC gar nicht drumherum, im Auswärtsspiel am Freitagabend um 20 Uhr beim SV Waren 09 die Favoritenrolle einzunehmen. Der Gastgeber ging in bislang allen fünf Ligaspielen als Verlierer vom Platz – und das in der Regel deutlich. 0:8, 0:4, 1:2, 1:4 und 0:2 lauten die bisherig...

