Fußball-Testspiele : FC Anker Wismar freut sich auf Regionalligateam aus Leipzig

Die Fußballer stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Die Verbandsligaelf des FC Anker Wismar hat sich ein strammes Programm gesetzt. Zu den Höhepunkten zählt der Gastauftritt von Regionalligist Lok Leipzig am Mittwoch.

Wismar | Auf die Fußballfans in Wismar wartet der nächste Leckerbissen. Am Mittwoch kommt der 1. FC Lok Leipzig ins Kurt-Bürger-Stadion. Anpfiff: 19 Uhr. Der Regionalligist, der als sächsischer Landespokalgewinner im DFB-Pokal gerade den Bundesligisten Bayer Leverkusen zugelost bekommen hat, hält sich aktuell zu einem Trainingslager in Sternberg auf. Das Anker...

