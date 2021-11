Handball 3. Liga Frauen : Grün-Weiß Schwerin mit schwieriger Aufgabe beim SC Markranstädt

Nachdem die Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin in der vergangenen Woche spielfrei hatten, sind sie am Sonntag wieder in der 3. Liga gefordert. Auswärts treffen sie auf den Tabellennachbarn SC Markranstädt.

Markranstädt/Schwerin | Zwei Wochen Zeit hatte das Team von Trainer Johannes Prothmann um die 27:31-Niederlage aus dem Spiel bei Pfeffersport Berlin zu verdauen. „Einerseits ist das gut, um den Kopf freizubekommen. Andererseits verliert man so auch den Spielrhythmus“, sagt der Coach des Drittliga-Teams. Zudem konnten einige angeschlagene Spielerinnen ihre Blessuren auskurier...

