Fussball-Landesklasse : Neun Minuten reichen der TSG zum klaren Sieg

Gadebuscher Landesklasse-Kicker drehen in Hälfte zwei auf und gewinnen 4:1 gegen den MSV Pampow II

Gadebusch | Die Gadebuscher Landesklasse-Fußballer haben gerade einmal neun Minuten gebraucht, um dem Gast des MSV Pampow II eine deutliche Auswärtsniederlage zuzufügen. 4:1 hieß es nach 92 Minuten für die Elf von Maik Kurow, die damit in der Tabelle wieder aus den Abstiegsrängen kletterte. Wenige Höhepunkte in Hälfte eins Dabei bot sich den Zuschauern in d...

