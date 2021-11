Gadebusch : D-Junioren lassen sich gute Laune nicht vermiesen

Letztes Spiel gegen den Tabellenzweiten nach langer Führung doch noch verloren.

Gadebusch | Die D-Junioren-Fußballer der TSG Gadebusch überwintern in der jetzt beendeten Landesliga-Saison auf dem letzten Platz. Gerade einmal vier Punkte holten sie aus den neun Spielen, verloren am Sonnabendmorgen knapp gegen den Tabellenzweiten von Schifffahrt/Hafen Wismar mit 1:2 und verpassten damit eine kaum für möglich gehaltene Überraschung erst in den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.