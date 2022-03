Lübzer SV : Gelungenes Fußballfest der Junioren auf dem Feldsportlatz

Die meisten Teilnehmer und Besucher des Fußballturnieres der F- und E-Junioren in Lübz staunten nicht schlecht, was die Organisatoren da auf die Beine gestellt hatten.

Lübz | Wer nicht rechtzeitig vor Ort ankam, musste einen längeren Fußweg zum Sportplatz in der Feldstraße in Kauf nehmen. Denn derjenige konnte sich an der kilometerlangen Schlange von parkenden Autos nur hinten anstellen. „Wir hatten ja die Idee, die Straße während der Veranstaltung sperren zu lassen“, erklärte Raven Baumann, einer der drei Hauptorganisator...

