Lokalsport in Rehna : Generationen lieben den Endurosport

Fast 300 Anmeldungen für Lauf um die Deutsche Meisterschaft beim MC Rehna

Rehna | Wenn der Rehnaer Nils Teegen im Kampf um die Deutsche Junioren-Meisterschaft im Endurosport am Sonnabend an den Start geht, muss sich der 19-Jährige gegen Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet durchsetzen. Dabei rechnet er sich dennoch gute Chancen aus, am Ende auf dem Podest zu landen. Immerhin geht er als amtierender Landesmeister in der Klasse E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.