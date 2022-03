Tischtennis Verbandsliga MV : Glatter Sieg im letzten Duell des SC Parchim in Rostock

Die Parchimer Tischtennisherren sind der Konkurrenz der Verbandsliga ein Spiel voraus. Der SC Parchim trat zum neunten und letzten Ligaduell bei Nord West Rostock an und gewann 9:0.

Parchim | Mit jetzt 8:10 Punkten sind die Parchimer Tabellen-Achter. Wie es aussieht, wird Rostock Süd III (8. Platz) sein letztes Spiel gegen den Blesewitzer SV (10.) gewinnen und an den Parchimern vorbei ziehen. Das zumindest vermutet Jens Stratmann. „Damit werden wir in die Relegationsspiele um den Klassenerhalt gehen“, so der Teamleiter beim SC Parchim. Dam...

