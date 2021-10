Handball-MV-Liga Ost : Güstrower HV erfüllt in Stavenhagen seine Pflichtaufgabe

Die Handball-Männer des Güstrower HV brauchten in Stavenhagen zwar gut 30 Minuten, um in Fahrt zu kommen, aber das reichte dem Spitzenreiter der MV-Liga Ost, um sich erwartungsgemäß durchzusetzen.

Stavenhagen | Im erwartet schweren Auswärtsspiel beim Stavenhagener SV hat sich Spitzenreiter Güstrower HV in der Handball-MV-Liga Ost keine Blöße gegeben und mit 26:17 gewonnen. Allerdings sah es nach dem ersten Durchgang noch nicht nach einem so klaren Sieg aus. „Da haben wir uns von der Spielweise des Gegners einschläfern lassen“, kam das lange Ausspielen der An...

