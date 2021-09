Handball-MV-Liga : Güstrower HV fiebert Auftaktspiel gegen Grimmen entgegen

In der zweigeteilten Handball-MV-Liga der Männer bestreitet der Güstrower HV am Sonnabend sein Auftaktspiel zur Saison 2021/22. Um 17 Uhr gastiert der HSV Grimmen in der Sporthalle Kessiner Straße.

Güstrow | „Wir freuen uns wahnsinnig“, ist nicht nur Güstrows Spieler-Trainer Oliver Mayer heiß auf das erste Spiel gegen Grimmen. Der HSV kommt mit einem 30:25-Auswärtserfolg beim Stavenhagener SV in die Barlachstadt. Aufgrund dessen, dass die Ost-Staffel mit fünf Teams bestückt ist, hatten die Güstrower am vergangenen Wochenende noch spielfrei. 75 Zuschaue...

