Fußball-Landesklasse I : Güstrower SC II kassiert in Barth ein halbes Dutzend Gegentore

Am neunten Spieltag der Fußball-Landesklasse I hatte der Güstrower SC II beim SV Barth nichts zu bestellen und wurde mit einer Packung wieder nach Hause geschickt.

Barth | So langsam aber sicher läuten beim Güstrower SC II in der Fußball-Landesklasse I die Alarmglocken. Spätestens nach der 0:6-Schlappe beim SV Barth müssen sich die Barlachstädter berechtigte Sorgen um den Klassenerhalt machen. „Es wird eng, wir sind jetzt mitten drin im Abstiegskampf“, sagt GSC-Trainer Maurice Bohnet. Für ihn kam die Niederlage in Barth...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.