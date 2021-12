Fussball : Güstrower SC kann sein Potenzial noch nicht ausschöpfen

Zwölf Spiele, 16 Punkte, 20:18-Tore – die blanken Zahlen sehen nach dem vorzeitigen Beginn der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga beim Güstrower SC eher trüb aus.

Güstrow | In der Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern läuft fast alles so, wie es Holger Scherz vor der Saison prophezeit hat. Der Trainer des Güstrower SC hatte schon so eine Vorahnung, dass sich die ersten zehn Mannschaften immer wieder gegenseitig die Punkte wegnehmen können. Und so kam es dann auch, wobei der SV Pastow am konstantesten punktete und m...

