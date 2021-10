Fußball-Landesliga : Hagenower Punktgewinn in Wismar in letzter Minute

Fast die komplette Zeit über mussten die Landesliga-Fußballer vom Hagenower SV im Gastspiel beim PSV Wismar einem Rückstand hinterherlaufen. In der letzten Minute wurden sie mit dem 2:2 und einem Punkt belohnt.

Wismar/Schwerin | Am Ende war da nur noch Jubel bei den Landesliga-Kickern des Hagenower SV. Quasi mit dem letzten Angriff kamen sie am Samstagnachmittag noch zum 2:2 und entführten einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt vom PSV Wismar. „Natürlich freut man sich über den Punkt, wenn er auf solch eine Weise zustandekommt. Und alles in allem war das Unentschieden ...

