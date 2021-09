Handball in Schwerin : Krimi ohne Happy End zwischen Grün-Weiß und Frankfurt

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Grün-Weiß verlieren gegen den Frankfurter HC knapp mit 29:30 (15:15).

Schwerin | Da saßen sie nun – auf dem Boden und auf den Bänken. Der Blick ging ins Leere, die Stimmung war gedrückt. Der Stolz über das Geleistete, der kam erst mit jeder weiteren Minute, hatten die Handball-Damen des SV Grün-Weiß Schwerin den Auftiegsaspiranten vom Frankfurter HC in einem echten Drittliga-Krimi doch am Rande einer Niederlage. Aber eben nur am R...

