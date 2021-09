Handball in Rostock : Trio des Rostocker HC für die deutsche U16-Auswahl nominiert

Aida Mittag, Kiana Zidorn und Pauline Schuck nehmen in der Herbstferien an einem Lehrgang plus internationalem Turnier in Polen teil.

Rostock | Riesenaufregung nach dem Training der weiblichen Jugend B des Rostocker HC. Der Grund: Ein Trio der Ostseestädterinnen wurde vom Deutschen Handball-Bund (DHB) für das U16-Nationalteam nominiert. „Wir sind eingeladen, wir sind eingeladen!“ Die Rückraumspielerin hatte die Nachricht vom DHB als Erste erhalten. Neben ihr sind auch Kiana Zidorn und...

