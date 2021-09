Handball Verbandsliga West : Matzlow-Garwitz fährt gegen Hagenow erste Punkte ein

Mit einem 28:27-Erfolg gegen den Hagenower SV fiel den Handballer des SV Matzlow-Garwitz eine Last von den Schultern.

Spornitz | Nach den beiden Niederlagen zum Saisonauftakt in Crivitz und Plau wäre alles andere als ein Heimsieg gegen den Hagenower SV für die Matzlow-Garwitzer eine Enttäuschung gewesen. „Auch wenn wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben, es ist vollbracht“, so ein erleichterter Frank Schweitzer kurz nach dem Schlusssignal in der Spornitzer Sporthalle. Er...

