Handball in Schwerin : Julius Schroeder nimmt mit den Mecklenburger Stieren Anlauf

Aufbauspieler Julius Schroeder wechselt aus der zweiten in die dritte Liga. Ein Rückschritt ist das Engagement bei den Stieren für den gebürtigen Gummersbacher aber mitnichten.

Schwerin | 53 Minuten lang musste Julius Schroeder auf seinen ersten Einsatz im Trikot der Mecklenburger Stiere warten. Erst in der Schlussphase des MV-Cups-Spiel zwischen den Schwerinern und dem Stralsunder HV durfte er aufs Parkett, mit einem Treffer in der Schlussphase der Partie konnte er sich dann beim 31:26-Sieg auch gleich in die Torschützenliste eintrage...

