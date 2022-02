Handball : Schwaaner SV muss sich beim SV Warnemünde II geschlagen geben

In einem spannenden Verbandsliga-Duell kassierte der Schwaaner SV nach einem guten Start beim SV Warnemünde II eine unglückliche, weil knappe Niederlage.

Warnemünde | Handball-Verbandsligist Schwaaner SV ist mit einer Niederlage in das neue Jahr gestartet. Beim SV Warnemünde II unterlag er am Sonntagmittag knapp mit 26:28 und musste sich somit im zehnten Spiel zum dritten Mal geschlagen geben. Dennoch verbleibt der SSV in der Staffel Mitte auf Rang zwei, hat jetzt aber genauso viele Minuspunkt wie der TSV Bützow au...

