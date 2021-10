Handball-Verbandsliga Mitte : TSV Bützow und Schwaaner SV siegen im Gleichschritt

In der Handball-Verbandsliga Mitte landeten der TSV Bützow und Schwaaner SV jeweils einen Heimsieg. Am kommenden Wochenende treffen beide Teams direkt aufeinander.

Bützow/Schwaan | Weil Kevin Möller in letzter Sekunde einen Siebenmeter vergab, verpasste der TSV Bützow in der Handball-Verbandsliga Mitte gegen die HSG Uni Rostock einen Sieg mit zehn Toren Vorsprung. Doch das ist am Ende, wenn überhaupt, lediglich ein kleiner Schönheitsfehler, denn mit dem 29:20-Erfolg sind die Warnowstädter auch so sehr zufrieden. „Es war eine Ste...

