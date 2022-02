Plauer SV Handball : Plauer SV sucht FSJler für die neue Saison

Es hat sich bei den Handballern des Plauer SV seit vielen Jahren bewährt, einen Mitstreiter über ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit ist Boot zu holen. Im September soll wieder der Staffelstab übergeben werden.

Plau am See | Aktuell füllt Maurice Karst die Stelle des FSJler beim Plauer Sportverein aus. Planung und Durchführung von Trainingseinheiten, Turnieren sowie Sport- und Spielfesten gehören genauso zu seinen Aufgaben wie die Organisation von Schulprojekten und Schulfesten. Man müsse wissen, dass die Besetzung der Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres in Kooperatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.