Handball MV-Liga B-Mädchen : Matzlow-Garwitzer Handballerinnen holen ersten Heimsieg

Mit jetzt zwei Siegen und zwei Niederlagen haben sich die B-Jugend-Handballerinnen des SV Matzlow-Garwitz im Mittelfeld der MV-Liga eingeordnet.

Spornitz | In der Vorwoche gelang den Mädels um Trainer Henrik Elsner in Wittenburg der erste Saisonsieg. Jetzt legte das Team in heimischer Halle nach. Gegen den SV Eintracht Rostock stand am Ende ein 27:18-Sieg auf der Anzeigetafel. Die Hansestädterinnen waren bis dato ungeschlagen Tabellenzweiter hinter der TSG Wismar. Die Matzlower Mädchen sind jetzt hinter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.