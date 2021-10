Volleyball-Regionalliga : Herren des Schweriner SC sind weiter ungeschlagen

Schweriner drehen im Top-Spiel der Regionalliga Nord gegen VSG Lübeck einen 0:2-Rückstand und gewinnen noch mit 3:2.

Schwerin | Nach zwei gespielten Sätzen im Top-Spiel der Regionalliga Nord gegen die VSG Lübeck sah es ganz so aus, als würde es in der fünften Partie der Saison die erste Niederlage für die Volleyball-Herren des Schweriner SC setzen. 20:25 und 18:25 gingen die ersten beiden Sätze an die Gäste aus der Hansestadt. Doch im letzten Heimspiel des Jahres schafften die...

