Boxen : Herz in beide Fäuste nehmen und Olympia-Chance beim Schopf packen

Die von Schwerins Cheftrainer Michael Timm trainierten Boxerinnen Ornella Wahner und Christina Hammer wollen beim Turnier in Paris ihr Ticket für die Spiele in Tokio lösen. Jeweils zwei Siege wären dafür nötig.

Paris/Schwerin | Monatelang ging es Hin und Her mit permanenten Änderungen hinsichtlich von wann, wie, wo und ob wegen Corona überhaupt. Am Freitag werden nun in Paris tatsächlich die letzten Tickets für das olympische Boxturnier vergeben. Ursprünglich war das Turnier einmal als letzte Welt-Qualifikation geplant. Jetzt wurde es aber umfunktioniert zur Fortsetzung der ...

