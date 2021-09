Motocross in Vellahn : Hochkarätige Rennpremiere auf neugestalteter Bahn

Nach mehr als zweijähriger Rennpause geht in der Vellahner Heide wieder die Post ab. Beim 38. Vellahner ADAC Motocross werden am Sonntag unter anderem DM-Punkte in den Klassen 65 und 85 ccm vergeben.

Vellahn | Wie kommt die neugestaltete Strecke bei Fahrern und Fans an? Der sportliche Leiter des MC Vellahn, Thomas Herr, blickt gespannt auf das Wochenende, gibt sich aber im Vorfeld zufrieden und optimistisch: „Ich denke, wir haben hier in monatelanger Arbeit wieder ein Schmuckstück geschaffen.“ Streckenabnahme im ersten Anlauf Dem Kenner der traditions...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.