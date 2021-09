Billard : Höhen und Tiefen zum Auftakt in der 2. Snooker-Bundesliga

Nach langer Corona-Unterbrechung konnten die Snooker-Spieler des 1. BC Schwerin jetzt wieder an die Tische – und am ersten Doppelspieltag gab es für den Aufsteiger eine Niederlage und einen Sieg.

Schwerin | Da waren sie also zurück, die Snooker-Spieler des 1. BC Schwerin. Nicht nur nach der langen Zwangspause an den voluminösen Spieltischen, sondern auch in der 2. Bundesliga. Jetzt konnte das Aufstiegsteam der Saison 2019/20 endlich loslegen, um zu zeigen, dass es eine Bereicherung für diese zweithöchste Spielklasse ist. Niederlage gegen Hannover D...

