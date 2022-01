Fussball : Im Viertelfinale des Landespokals fliegt ein Oberligist raus

Acht Mannschaften haben noch die Möglichkeit, den Fußball-Landespokal zu gewinnen. Doch im Viertelfinale müssen sich vier Teams verabschieden. Unter anderem ein Oberligist.

Rostock | Im Fußball-Landespokal hat der frühere Nationalspieler Stefan Beinlich am Dienstagmittag im Rostocker Ostseestadion die vier Viertelfinal-Partien ausgelost. Dabei hat der FC Mecklenburg Schwerin am Wochenende des 26./27. März eine der härteren Aufgaben vor sich. In einem reinen Oberliga-Duell hat er den Greifswalder FC zu Gast. FCM-Trainer Stefan Lau ...

