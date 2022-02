Freizeitfussball : In Schwaan soll mit dem Warnow Freizeit-Cup etwas Großes wachsen

Am 25. Juni soll auf dem Sportplatz der Schwaaner Eintracht der Warnow Freizeit-Cup stattfinden. Dafür können sich Fußballmannschaften aus ganz MV anmelden.

Schwaan | Paul Kuring hat eine Vision. Auf dem Sportplatz am Schaffrusch in Schwaan soll das größte Fußballfreizeitturnier Mecklenburg-Vorpommerns entstehen. Der Standort und seine geografische Lage samt guter Verkehrsanbindung seien dafür prädestiniert. „Es gibt im Landkreis Rostock keine vergleichbare Anlage mit der Anzahl an Rasenplätzen. Dort haben wir die ...

