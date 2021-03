Schwerin : Förderverein will Judo-Leistungssportler voranbringen

Peter Schneider möchte mit seinem Projekt die Judo-Leistungssportler finanziell entlasten und mit dem Verein noch viel erreichen.

Schwerin | Schwerin hat etwa 95000 Einwohner. Davon machen in circa 300 bis 350 aktiv Judo, die sich auf die beiden Vereine PSV Schwerin und 1. Schweriner Judoclub verteilen. Für einen dritten Verein ist in der Stadt eigentlich kein Platz und dennoch gibt es seit 2018 mit dem Förderverein Judo in Schwerin einen dritten Club, der sich um die Judo-Talente in der S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.