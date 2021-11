Handball Jugendbundesliga : Jungstiere belohnen sich gegen Eintracht Hildesheim mit einem Sieg

Die A-Junioren der Mecklenburger Stiere bejubeln ihre ersten Punkte in der Hauptrunde und bezwingen Eintracht Hildesheim mit 29:25 (13:10).

Schwerin | Im zweiten Spiel der Hauptrunde in der Jugendbundesliga gewannen die Jungstiere ihr Heimspiel gegen Eintracht Hildesheim deutlich mit 29:25. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben uns die Belohnung geholt, die wir uns längst verdient hatten in den letzten Wochen“, so Stiere Coach Michael Gutsche. „Natürlich gibt es Kleinigkeiten, die wir monieren...

