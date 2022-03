KSB Ludwigslust-Parchim : Sportvereine auf den neuesten Stand bringen

Der Kreissportbund Ludwigslust-Parchim ist wieder mit zwei Fortbildungsangeboten am Start. Zum einen geht es um das Thema Sportversicherung, zum anderen um die Erste Hilfe.

Ludwigslust | „Was muss ich tun, wenn ein Sportler einen Unfall erleidet?“ oder „wie und in welchem Umfang sind meine Übungsleiter versichert?“. Um diese und andere Fragen geht es in dem 90-minütigen Kompaktseminar „meine Sportversicherung“, das der Kreissportbund (KSB) Ludwigslust-Parchim seinen Mitgliedsvereinen am 24. März um 19 Uhr ans Herz legt. „Wir bieten di...

