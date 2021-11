Kegeln Verbandsklasse in MV : SG Hagenow/Alt Jabel dominiert Spitzenduell mit KC Goldberg II

Die Spielgemeinschaft aus Hagenow und Alt Jabel ist noch nie so stark aufgetreten wie in dieser Saison. Das Turnier in Bützow lieferte eine weitere Bestätigung.

Bützow/Hagenow | Es war schon beeindruckend, wie der Tabellenführer am 4. Spieltag selbst das Gipfeltreffen mit dem zweitplatzierten KC Goldberg II dominierte. In dieser Form ist die Mannschaft heißer Anwärter auf den Verbandsliga-Aufstieg. Auf Bützower Bahnen stellte Hagenow/Alt Jabel mit Christoph Bennühr (892) und Karsten Schnoor (882) zum Start gleich die beide...

