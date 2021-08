Ultramarathon : Klaus Rambow aus Bützow läuft 75 Kilometer um die Müritz

Bereits zum sechsten Mal umrundete der Bützower Klaus Rambow läuferisch Deutschlands größten Binnensee. Doch längst nicht alle Starter schafften es beim 20. Müritz-Lauf ins Ziel.

Waren | Der Müritz-Lauf ist für jeden Laufsportler eine absolute Mammutaufgabe, insbesondere der Ultramarathon über 75 Kilometer. Also einmal rund um Deutschlands größten Binnensee. Bereits zum sechsten Mal stellte sich Klaus Rambow dieser Herausforderung. Er hat einfach gefallen an dieser Veranstaltung gefunden. „Ich habe schon so einige Läufe mitgemacht, ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.