Ostsee Triathlon : Thomas Winkelmann liefert auch in Dierhagen gutes Ergebnis ab

Eine lange Wettkampfpause gönnte sich Thomas Winkelmann nicht. Nur eine knappe Woche nach dem Gewinn der Europameistertitel im Aquathlon und Aquabike stand der Triathlet aus Kogel in Dierhagen an der Startlinie.

Dierhagen/Schwerin | Nach seinen zwei Goldmedaillen bei den Multisport-Europameisterschaften in Österreich zog es Thomas Winkelmann jetzt an die Ostsee. Im Sprintrennen des 2. Dierhagener Ostsee-Triathlons reichte es für den 38-jährigen Kogeler zwar nicht zum obersten Treppchen, aber mit Gesamtplatz zwei in der Konkurrenz der Startpassinhaber konnte er gut leben. „Es war ...

