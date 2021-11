Fussball-Kreisoberliga Warnow : FSV Rühn kassiert auch bei Niederlage in Satow viele Gegentore

Wenn der FSV Rühn in dieser Saison verliert, dann deutlich. Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Warnow, Staffel I, kam er gegen den SSV Satow mit 3:6 unter die Räder.

Satow | Punkte oder Schlappe, etwas dazwischen ist scheinbar in dieser Saison für die Kreisoberliga-Fußballer des FSV Rühn nicht drin. Wobei der „Untergang“ beim SSV Satow in der Schlussphase zumindest noch etwas gelindert wurde und den Rühnern beim 3:6 ein wenig Ergebniskosmetik gelang. Nach dem Satower 6:1 in der 79. Minute ging es vom Anstoß direkt in R...

