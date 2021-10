Fussball-Landesliga Nord : Laager SV kann beim Spitzenreiter VfL Bergen nicht liefern

Am zehnten Spieltag der Fußball-Landesliga Nord kassierte der Laager SV beim Tabellenführer VfL Bergen eine 1:4-Niederlage. Die Art und Weise schmeckte den Gäste-Trainern überhaupt nicht.

Bergen | Durchaus in dem Glauben nach Bergen gefahren, beim VfL etwas mitzunehmen, trat Fußball-Landesligist Laager SV die Heimreise von der Insel Rügen jedoch ohne Punkte an. Beim 1:4 enttäuschte die Mannschaft vom Trainer-Team um Andreas Knoch und Heiko Seeger nahezu auf ganzer Linie. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Knoch. Beim Blic...

