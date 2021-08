Fußball-Landesklasse : BSG Empor Grabow startet mit Derby-Sieg in die Meisterschaft

Zum Abschluss des Auftaktspieltages in der Fußball-Landesklasse IV feierte die BSG Empor Grabow am Sonntag einen 4:1-Erfolg gegen Aufsteiger LSV Schwarz-Weiß Eldena.

Grabow | Die Grabower erwischten auf heimischem Rasen in Kremmin eindeutig den besseren Start und stellten mit einem Doppelschlag früh die Weichen. Ein Freistoß von Philip-Pascal Zukowski segelte an Freund und Feind vorbei zum 1:0 ins Eldenaer Tor (14.). Zukowskis Bogenlampe zum 2:0 (18.) war schon in die Kategorie „Kunstschuss“ einzuordnen. Empor-Keeper pa...

