Fussball-Landesklasse IV in MV : TSV Empor Zarrentin mit konzentriertem Auftritt zum 2:0-Sieg

Gut erholt von der 0:4-Niederlage in Stralendorf präsentierten sich die Zarrentiner Landesklasse-Fußballer im ersten Heimspiel der Rückrunde.

Zarrentin | Die ersten Punkte nach der Winterpause hat der TSV Empor Zarrentin durch den ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht Neumühler SV eingefahren. Zarrentiner Heimspiele in Seedorf Streng genommen konnte von einem Heimspiel für die Empor-Fußballer keine Rede sein. Da der Platz am See von der Stadt wegen Unbespielbarkeit auf nicht absehbare Zeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.