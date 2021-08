Fußball-Landesliga : Hagenower SV bleibt weiter ohne Gegentreffer

So wünscht man sich den Saisoneinstieg. Die Landesliga-Fußballer des Hagenower SV haben dem 2:0-Auftakterfolg in Plate am Sonntag auf heimischem Kunstrasen gegen den SC Parchim ein weiteres 2:0 folgen lassen.

Hagenow | Zwei Spiele, sechs Punkte und noch kein Gegentor kassiert: Der Hagenower SV hat einen optimalen Meisterschaftsstart hingelegt. Wie schon in der Vorwoche war auch der 2:0-Sieg gegen den SC Parchim verdient. Insbesondere in der ersten Halbzeit zeigten die Hagenower die bessere Spielanlage. Sie ließen den Ball gut laufen, setzten den Gegner konsequent...

