Radball in Lüblow : Tommy Herrmann und Tim Leonhardt im Halbfinale nicht zu schlagen

Es war ein weiterer souveräner Auftritt der Lüblower U15-Radballer. Durch den Turniersieg in heimischer Halle haben sich Herrmann/Leonhardt für das DM-Finale in vier Wochen in Filderstadt qualifiziert.

Wöbbelin | Schon vor dem letzten Turnierspiel hatte Burkhard Protz zum Telefon gegriffen und Hotelbetten für das Finalturnier zur deutschen Meisterschaft gebucht. Das konnte der Radballabteilungsleiter des SV Wanderlust Lüblow guten Gewissens tun. Da Tommy Herrmann und Tim Leonhardt ihre ersten drei Partien in der Wöbbeliner Sporthalle gewonnen hatten, war dem U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.