Bundesliga-Ringen in Lübtheen : RV Lübtheen vor schwerem Auswärtskampf beim Staffelfavoriten

Nach zwei Heimkämpfen müssen die Lübtheener Bundesliga-Ringer erstmals auswärts ran. Zu ungewöhnlicher Zeit, am Sonntag um 17 Uhr, geht's beim bayrischen Staffelfavoriten SC Siegfried Kleinostheim auf die Matte.

Kleinostheim/Lübtheen | Am Sonntag um 8 Uhr gehen die Lübtheener Ringer auf Reisen. Rund sechs Stunden Autofahrt haben sie für die 600 Kilometer ins bayrische Kleinostheim eingeplant. Die ungewöhnliche Kampfzeit um 17 Uhr ist darauf zurückzuführen, dass die Halle für den eigentlich angesetzten Termin am Sonnabend nicht frei war. „Das ist für uns natürlich nicht so schön. Wir...

