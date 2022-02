Lübzer SV : Landesligist startet Vorbereitung mit intensiver Trainingswoche

Die Landesligafußballer des Lübzer SV haben ein klares Ziel. Sie wollen nicht mal in die Nähe eines Abstiegsplatzes kommen. Also legen sich die Männer richtig ins Zeug.

Lübz | Bis zum scharfen Start in die Rückrunde haben die Lübzer Landesliga-Fußballer um Trainer Remo Sahm noch knapp sechs Wochen Zeit. Am 20. März kommt der Tabellensechste der Landesliga West, PSV Wismar, an die Elde. Bis dahin wird bei den Lübzern aber keine Zeit verplempert. Mit sechs Trainingseinheiten innerhalb von acht Tagen starteten die Männer mit e...

