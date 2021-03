MC Mecklenburgring Parchim : Speedway Youngstars Sparring abgesagt

Speedwayveranstaltungen im März und April werden nicht stattfinden. Optimismus bleibt für die Renntermine im Sommer.

Parchim | Auf dem Parchimer Mecklenburgring bleibt es erst einmal still. Der geplante Saisonstart am 27. März mit dem geplanten Speedway Youngstars Sparring musste vom Verein wie schon im Vorjahr abgesagt werden. In den Jahren vor der Pandemie begrüßte der MC Mecklenburgring Parchim jährlich zum Motorsportauftakt Fahrer aus Norwegen, Finnland, Schweden, Polen, ...

