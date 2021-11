Fußball-Oberliga Nord : MSV Pampow muss beim Torgelower FC Greif wieder improvisieren

Keine guten Vorzeichen: Weil mehrere Spieler ausfallen oder angeschlagen sind, muss Pampows Trainer gegen Torgelow seine Mannschaft erneut umstellen.

Pampow/Torgelow | Noch ist bei Fußball.de für das Gastspiel des MSV Pampow beim Torgelower FC Greif der Rasenplatz in der Gießerei-Arena eingetragen. „Wenn ich mir das Wetter aber so anschaue, dann glaube ich nicht, dass wir auf Rasen spielen werden“, sagt Pampows Trainer Ronny Stamer. Sollte es auch am Freitag regnen, dann dürfte die Partie am Sonnabend wohl eher auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.