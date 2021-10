Fußball-Oberliga Nord : MSV Pampow vor brisantem Duell mit Tabellennachbar Lok Stendal

Seit mittlerweile vier Spielen warten die Oberliga-Fußballer des MSV Pampow auf einen Sieg. In der Heimpartie gegen den Tabellennachbar Lok Stendal soll es nun wieder mit drei Punkten klappen.

Pampow | Neun Spiele, neun Punkte. So lautet die Halbzeit-Bilanz des MSV Pampow in der Hinrunde der Oberliga Nord. Mit nur sieben Toren stellt die Mannschaft von Trainer Ronny Stamer weiterhin die schwächste Offensive der Liga. Wie sich das am Wochenende ändern könnte, erklärt der MSV-Coach selbst. Ich sehe unter der Woche und am Wochenende zwei verschiedene...

