Laufsport : Maik Larisch und Henning Wolf bieten in Güstrow einen Lauftreff an

Weil Maik Larisch und Henning Wolf lieber in Gemeinschaft laufen wollen, haben sie sich überlegt, in der Barlachstadt einen Lauftreff zu gründen. Ohne, dass man dafür einem Verein beitreten müsste.

Güstrow | Henning Wolf und Maik Larisch begeistern sich schon seit etlichen Jahren für den Laufsport. Damit sind sie aber nicht allein. Es gibt in Güstrow und Umgebung zahlreiche Gleichgesinnte, die sich einfach an der Bewegung erfreuen. Und genau diese Sportler will das Duo ansprechen und eine Laufgemeinschaft bilden. „Keinen Verein, sondern einfach nur eine G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.