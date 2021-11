Tischtennis : Manfred Bissa feiert mit 66 sein Verbandsliga-Debüt beim FSV Rühn

Um die Verbandsliga-Truppe als sechster Mann aufzufüllen, erklärte sich Manfred Bissa dazu bereit, für die erste Tischtennis-Mannschaft des FSV Rühn anzutreten. Am 2. November wurde er 67 Jahre alt.

Wismar | In der Tischtennis-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ist es noch so, dass jede Mannschaft in den Ligapartien mit sechs Spielern antreten muss. Der FSV Rühn hat aber nur fünf Mann im Kader, deshalb kommt in der Regel immer ein Akteur aus der zweiten Mannschaft (Landesliga) in diesem Team zum Einsatz. Doch vor dem Duell beim Post SV Wismar hatte davon...

