Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere verlieren auch gegen die Füchse Berlin II

Schweriner Drittliga-Handballer kassieren durch 24:29 bei den Füchsen Berlin II ihre zweite Niederlage in Folge.

Berlin | Die Mecklenburger Stiere kommen in dieser Saison noch nicht so recht in Tritt. Nachdem die Schweriner Drittliga-Handballer vor einer Woche zu Hause gegen den TSV Altenholz verloren, gab es am Samstagabend auch bei den Füchsen Berlin II keine Punkte für die Mecklenburger. Sie verloren bei der Bundesliga-Reserve mit 24:29 (10:13). „Manchmal ist es schwe...

