Verbandsliga MV : Multi-Kulti-Mannschaft von Dynamo Schwerin setzt auf Gemeinschaft

In der Verbandsliga-Mannschaft der SG Dynamo Schwerin spielen Kicker aus einem halben Dutzend Länder. Auch ein Ukrainer und ein Russe gehören zum Kader.

Schwerin | Als am vergangenen Donnerstag der Krieg zwischen Russland und der Ukraine entbrannte, da wusste Trainer Jano Klempkow ganz genau, dass seine Ansprache an die Spieler an diesem Tag eine ganz andere sein wird, als sie es gewöhnlich bei den Trainingseinheiten ist. Sensibel sollte sie sein, respektvoll sowieso, denn im Kader des Fußball-Verbandsligisten S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.