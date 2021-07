Fußball-Testspiele : Nächster klarer Sieg für Landesligist SG 03 Ludwigslust/Grabow

Nur zwei Tage nach dem 3:0-Sieg in Wittenberge bestritten die Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow ihr nächstes Testspiel. Gegen den Prignitzer Landesklasse-Vertreter SV Eiche 05 Weisen sprang ein 5:1 heraus.

Grabow | Von einem sehr zähen Spiel sprach Ricardo Hagedorn nach dem Schlusspfiff im Grabower Waldstadion. Der SG 03-Trainer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft diesmal nicht uneingeschränkt zufrieden. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir zu viele Unzulänglichkeiten in unseren Aktionen. Es fehlte an Tempo und Präzision.“ Die Beine schienen nach dem ...

