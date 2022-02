Fussball-Verbandsliga MV : Neun Schönberger Kicker sind nach Corona-Pause wieder fit

Auskuriert: Nach der Absage des Spiels gegen Dynamo Schwerin will Fußball-Verbandsligist FC Schönberg 95 beim FSV Bentwisch wieder angreifen.

Schönberg | Das Corona-Virus grassierte zuletzt auch im Kader des FC Schönberg 95. Deshalb fiel das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Schwerin aus. Jetzt haben sich die Reihen aber wieder gefüllt, sodass der Verbandsligist am kommenden Sonnabend, 14 Uhr, sein Gastspiel beim FSV Bentwisch austragen kann. Elf Kicker plus Coach waren positiv getestet ...

